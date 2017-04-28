Тульские власти ввели льготное налогообложение для инвесторов

ТУЛА, 28 апр — РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин подписал региональный закон "О льготном налогообложении налогоплательщиков — участников специальных инвестиционных контрактов" в целях улучшения инвестклимата и повышения конкурентоспособности Тульской области, сообщил РИА Новости в пятницу представитель пресс-службы правительства области.

В соответствии с законом, инвесторам предоставляются государственные преференции в целях создания благоприятных условий для выполнения обязательств по специальным инвестиционным контрактам.

"Устанавливается пониженная налоговая ставка по налогу на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджет области, в размере 0% для налогоплательщиков — участников специального инвестиционного контракта, одной стороной которого является Российская Федерация. Налог будет исчисляться с периода, когда была получена первая прибыль от реализации товаров, произведенных в результате реализации специального инвестиционного контракта, и до окончания срока действия специнвестконтракта, но не позднее 2025 года включительно", — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что также устанавливаются пониженные ставки налога на имущество организаций для налогоплательщиков — участников специальных инвестиционных контрактов, одной из сторон которых является Тульская область, в отношении имущества, созданного или приобретенного при реализации такого контракта. Ставки налога на срок действия специнвестконтракта составляют с первого по пятый год — 0%, с шестого по седьмой год — 1,1 %, с восьмого по десятый год — 1,5 %.

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