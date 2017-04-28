ВТБ выдал "Метровагонмашу" банковские гарантии на 4,7 млрд рублей

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Банк ВТБ в рамках партнерства с ОАО "Метровагонмаш" выдал компании две банковских гарантии в пользу ГУП "Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И. Ленина" в общем объеме свыше 4,7 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба банка.

Гарантии выданы в рамках подписанного ранее с ОАО "Метровагонмаш" генерального соглашения и обеспечивают исполнение обязательств компании на поставку более 400 вагонов метро и сервисное обслуживание в период их жизненного цикла.

"Группа ВТБ давно успешно сотрудничает с компанией "Метровагонмаш" — предлагает различные транзакционные решения и выступает гарантом по внутренним и внешним контрактам предприятия, включая социально значимые проекты компании, как текущий. Реализация обязательств компании позволит Московскому метрополитену обновить свой подвижной состав", прокомментировала член правления банка ВТБ Виктория Ванурина.