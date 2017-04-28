Эксперты обсудили возможные сценарии сделки по сокращению добычи нефти

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Эксперты комитета по мониторингу венского соглашения по добыче нефти обсудили 21 апреля в Вене возможные сценарии по сделке, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Обсудили возможные сценарии", — сказал Новак, отвечая на вопрос о том, что обсуждали эксперты комитета по мониторингу на заседании 21 апреля в Вене.

В пятницу министр энергетики сообщил, что Россия достигла целевого показателя по сокращению добычи нефти в рамках венского соглашения в 300 тысяч баррелей в сутки.

ОПЕК 30 ноября договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия на 300 тысяч. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью его продления.

Вопрос о пролонгации соглашения будет обсуждаться на министерской встрече мониторингового комитета в мае. До этого будет проведена оценка ситуации на рынке, все участники соглашения подготовят свои позиции, сообщал ранее Новак. По словам министра, ОПЕК предложила провести министерскую встречу 24 мая в Вене.