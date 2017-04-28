Экономист оценил размер выплат клиентам Владпромбанка, "Сибэса" и "Спурта"

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Клиенты банков "Сибэс", "Спурт" и Владпромбанка получат от Агентства по страхованию вкладов (АСВ) страховые выплаты на сумму около 14,8 миллиарда рублей, подсчитал для РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Банк России с 28 апреля отозвал лицензию у трех банков — омского банка "Сибэс", владимирского Владпромбанка, а также у московского "Международного строительного банка". Последний не входит в систему страхования вкладов, поэтому АСВ не будет производить выплаты клиентам этой кредитной организации. В то же время регулятор ввел временную администрацию и мораторий на удовлетворение требований кредиторов татарстанского банка "Спурт", что является страховым случаем. Судьбу этого банка ЦБ решит в течение шести месяцев.

Осадчий отметил, что выплаты АСВ клиентам Владпромбанка могут составить около 4 миллиардов рублей, банка "Сибэс" — около 2,2 миллиарда рублей, банка "Спурт" — около 8,6 миллиарда рублей.

Эксперт сообщил, что у банка "Сибэс" сложная и запутанная структура собственности. "Среди конечных бенефициаров явно подставные лица — киприоты. Также среди конечных бенефициаров — экс-председатель правления банка "Церих" Юрий Корсаков и экс-председатель совета директоров "Цериха" Анатолий Притула. Банк "Церих" занимался незаконной деятельностью, в том числе и обналичиванием, в итоге ЦБ отозвал у него лицензию в феврале 2016 года", — заявил Осадчий.

"Анатолий Притула создавал сеть кредитных агентств с 1994 года. Эта сеть кредитных агентств под брендом "АРКА-Финанс" в 2007 году была продана голландско-израильскому холдингу Kardan. В числе собственников банка "Сибэс" значатся несколько микрофинансовых организаций", — добавил эксперт.

Банк "Спурт", по данным РИА Рейтинг, занимал на 1 апреля 167-е место в российской банковской системе с активами в размере 16,6 миллиарда рублей, Владпромбанк — 275-е место с активами в размере 5,99 миллиарда рублей, "Сибэс" — 340-е место с активами в размере 3,55 миллиарда рублей.