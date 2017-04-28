Сбербанк с 1 мая снизит ставки по кредитам

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Сбербанк с 1 мая снизит ставки по потребительским кредитам. Кроме того, крупнейший российский банк объявил о запуске промо-акции с дополнительным дисконтом.

В пресс-службе компании рассказали, что снижение составит до четырех процентов. Так, например, минимальная ставка по "потребительскому кредиту под поручительство физических лиц" составит 12,9 процента годовых, а по "потребительскому кредиту без обеспечения" — 13,9 процента.

Ставка для клиентов, которые захотят воспользоваться программой "потребительский кредит военнослужащим – участникам НИС", составит 13,5 процента (с обеспечением) и 14,5 процента (без обеспечения). "Кредиты физическим лицам, ведущим личное подсобное хозяйство" обойдутся в 17 процентов годовых.

Снижение ставок по кредитам в Сбербанке объяснили изменением рыночной ситуации, восстановлением потребительского кредитования и снижением ключевой ставки.

"Сбербанк в апреле увеличил почти вдвое максимальную сумму кредита по потребительским кредитам, и теперь выводит процентные ставки на уровень, который ощутимо ниже докризисного", — отметили в Сбербанке.

Дополнительный дисконт в один процент коснется пользователей "Сбербанк Онлайн". В рамках акции минимальная ставка по "потребительскому кредиту без обеспечения" составит 12,9 процента годовых, для этого клиенты должны оформить кредит на сумму от 300 тысяч рублей и подать заявку через интернет-сервис.