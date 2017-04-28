Поставки российской свинины в Японию могут начаться до конца 2017 года

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Минсельхоз РФ надеется, что поставки российской свинины в Японию могут начаться уже до конца этого года, сообщил в пятницу журналистам заместитель министра сельского хозяйства Евгений Громыко.

"Наша задача приблизиться к поставкам не только птицы и говядины, но и свинины, для этого понадобится время, и мы планируем сделать это тоже до конца года, потому что нам надо завершить необходимые процедуры по регионализации. Мы не можем рисковать из-за африканской чумы свиней", — сообщил Громыко.