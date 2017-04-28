Глава Колымы: добыча золота в 2017 году превысит планку в 30 тонн

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Магаданская область планирует добыть в 2017 году свыше 30 тонн золота, сообщил на конференции "Северо-Восток: территория развития" в Москве губернатор области Владимир Печеный.

"В этом году планка для магаданских золотодобытчиков составит 30,5 тонн золота. Она будет достигнута за счет выхода на проектную мощность ГОКа "Павлик" — это 7-8 тонн драгметалла, промышленной разработки Ольчи, запуска современного инновационного горнорудного предприятия на Наталкинском месторождении, строительство которого в текущем году завершает ПАО "Полюс", — сказал Печеный.

По его словам, в ближайшее время ЗРК "Павлик" освоит месторождения Павлик-2 и Родионовское. Также в регионе ожидается введение в эксплуатацию месторождений Игуменовское, Штурмовское, Дегдекан. В Колыме скоро начнется и интенсивная разработка богатейшей Яно-Колымской золоторудной провинции, освоение Шаманихо-Столбовского и Рассошинского рудно-россыпных узлов. Кроме того, компания "Полиметалл" будет реализовать стратегию развитияв регионе на Дукатском рудном поле, рудопроявлении Терем, месторождениях Перевальное, Бургали, Приморское, Сопка Кварцевая и Нижний Биркачан.

К 2023 году Магаданская область намерена добывать 55 тонн драгоценного металла в год.

"Колыма входит в десятку крупнейших регионов РФ по запасам и потенциальным ресурсам минерального сырья, а по добыче россыпного золота и рудного серебра занимает первое место в стране. Если в 2015 году колымские горняки добыли 24,5 тонн золота, то результат 2016 года — 27,9 тонн драгоценного металла. Уверенно сохраняет лидерские позиции Колыма и по добыче серебра — в прошлом году предприятия области произвели 889,2 тонн", — отметил Печеный.

По данным правительства области, в 2016 году был поставлен очередной рекорд золотодобычи на россыпных месторождениях — 15,9 тонны драгоценного металла. На счету российского флагмана россыпной золотодобычи ОАО "Сусуманзолото" — более 4,5 тонн золота за минувший полевой сезон. В 2017 году, три драги, приступившие к работе с начала апреля, уже намыли около 50 килограмм золота.

"На сегодняшний день у Магаданской области есть все шансы стать центром горнодобывающей промышленности мирового уровня. Возможности территории привлекательны для крупного российского и иностранного капитала. Улучшение инвестиционного климата, создание комфортной деловой среды — приоритет государственной политики субъекта", — резюмировал Печеный.