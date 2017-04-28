Глава Колымы: модернизация инфраструктуры позволит увеличить добычу руды

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Совершенствование энергетической и транспортной инфраструктуры позволит увеличить объемы горнорудного производства в Магаданской области, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Печеный, принявший в Москве участие в конференции "Северо-Восток: территория развития".

"Параллельно с горнорудным производством мы совершенствуем энергетическую и энергетическую инфраструктуру и транспортную логистику. Так, реализация ПАО "Полюс" инвестиционного проекта строительства одного из крупнейших на Северо-Востоке Наталкинского ГОКа помогла привлечь в регион 9,9 миллиарда рублей господдержки на возведение двухцепной ВЛ-220 ватт "Усть-Омчуг-Омчак (Новая)", — сказал Печеный.

Он отметил, что это позволит не только снять сетевые ограничения на месторождениях "Наталка" и "Павлик", но и покроет прогнозируемый рост энергетической нагрузки на месторождениях Дегдеканское, Игуменовское, Родионовское, Павлик-2 в Магаданской области и Тарын-2 в Якутии.

С вводом в эксплуатацию Усть-Среднеканского ГЭС в регионе планируется создать энергомост Колыма-Чукотка. "Ранее с руководством Чукотского автономного округа мы подписали протокол о реализации объединения энергосистем двух наших регионов посредством строительства ВЛ-220 "Билибино-Песчанка-пункт переключения-Омсукчан", — пояснил Печеный.

По его словам, на сегодняшний день готовится ТЭО проекта и уже разработана "дорожная карта" по обеспечению энергоснабжения ЧАО при замещении выбывающих объектов генерации. Ее реализация рассчитана на 2016-2023 годы.

Также в регионе продолжается строительство федеральной автотрассы Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь и модернизация ФАД "Колыма".