СМИ: "В Контакте" и "Одноклассники" вводят плату за прослушивание музыки

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. "В контакте", "Одноклассники" и "Мой мир" с 28 апреля вводят платную подписку на музыку в размере 149 рублей в месяц, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на представителя Mail.Ru Group.

Подписка будет работать как в десктопных версиях социальных сетей, так и в мобильных приложениях на iOS и Android.

Газета напоминает, что Mail.Ru Group несколько лет вела переговоры с крупными правообладателями о лицензировании музыки. Международные музыкальные лейблы обвинили принадлежащие ей социальные сети в пиратстве.

В 2016 году United Media Agency от лица группы заключило соглашения с Universal Music, Sony Music и Warner Music, а также с некоторыми российскими издателями. Правообладатели получили минимальные гарантийные платежи, отчисления от каждого проигранного трека и часть доходов от рекламы.