Выплаты вкладчикам казанского банка "Спурт" начнутся не позднее 12 мая

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Выплаты вкладчикам казанского банка "Спурт", в котором ЦБ РФ с 28 апреля назначил временную администрацию и ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов, начнутся не позднее 12 мая, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

"Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им возмещения по вкладам АСВ намерено использовать банки-агенты. В соответствии с решением правления АСВ такие банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 5 мая 2017 года. Выплаты начнутся не позднее 12 мая 2017 года", — говорится в сообщении.

Банк России отмечал, что ухудшение финансового положения банка обусловлено значительным оттоком денежных средств клиентов юридических и физических лиц, спровоцированным в том числе информационными атаками через социальные сети.

При этом на начальном этапе снижения ликвидности банку удавалось выполнять принятые на себя обязательства за счет реализации ликвидных активов. В дальнейшем реализация активов была затруднена в связи с участием банка в финансировании крупного инвестиционного проекта на предприятиях, подконтрольных руководителю банка.

ЦБ 3 марта отозвал лицензии у трех банков региона — "Анкор банка", Интехбанка и Татфондбанка, входившего в топ-50 банковской системы РФ, а с 5 апреля — у Татагропромбанка. Президент Татарстана Рустам Минниханов после отзыва лицензий у трех банков отмечал, что кризис 2014 года серьезно подорвал в целом устойчивость банков, и Татарстану не удалось миновать этой участи. "Спурт", входящий в топ-150 банковской системы РФ по размеру активов, 13 марта установил ежедневный лимит на снятие наличных средств со счетов клиентов в размере 50 тысяч рублей.

Позднее сообщалось, что ЦБ предоставил банку кредит под залог нерыночных активов на 365 миллионов рублей. Кроме того, в апреле казанский банк приостановил расходные операции по вкладам клиентов, объяснив это техническими причинами. Перед этим, 18 апреля, "Спурт" распространил информацию, что в банке наблюдается значительный отток денежных средств, включая остатки на расчетных счетах юридических и во вкладах физических лиц. В этот день кредитная организация ввела временные ограничения на выдачу наличности в размере 30 тысяч рублей на одного вкладчика за один операционный день.