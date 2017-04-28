Выплаты вкладчикам казанского банка "Спурт" начнутся не позднее 12 мая

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Выплаты вкладчикам казанского банка "Спурт", в котором ЦБ РФ с 28 апреля назначил временную администрацию и ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов, начнутся не позднее 12 мая, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ).
Банк России отмечал, что ухудшение финансового положения банка обусловлено значительным оттоком денежных средств клиентов юридических и физических лиц, спровоцированным в том числе информационными атаками через социальные сети.
При этом на начальном этапе снижения ликвидности банку удавалось выполнять принятые на себя обязательства за счет реализации ликвидных активов. В дальнейшем реализация активов была затруднена в связи с участием банка в финансировании крупного инвестиционного проекта на предприятиях, подконтрольных руководителю банка.
Позднее сообщалось, что ЦБ предоставил банку кредит под залог нерыночных активов на 365 миллионов рублей. Кроме того, в апреле казанский банк приостановил расходные операции по вкладам клиентов, объяснив это техническими причинами. Перед этим, 18 апреля, "Спурт" распространил информацию, что в банке наблюдается значительный отток денежных средств, включая остатки на расчетных счетах юридических и во вкладах физических лиц. В этот день кредитная организация ввела временные ограничения на выдачу наличности в размере 30 тысяч рублей на одного вкладчика за один операционный день.