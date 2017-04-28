Россия сократила добычу нефти на 300 тысяч баррелей в день

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Россия достигла сокращения добычи нефти в рамках венского соглашения в 300 тысяч баррелей в сутки, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"На вчерашний день было порядка 298 (тысяч баррелей нефти — ред.)", — сказал Новак, отвечая на вопрос об уровне сокращения добычи нефти РФ.

Также он ответил утвердительно на уточняющий вопрос, исполнила ли РФ на сегодняшний день обязательства по сокращению уровня добычи.

ОПЕК 30 ноября договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия на 300 тысяч. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью его продления.

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