Россия сократила добычу нефти на 300 тысяч баррелей в день

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Россия достигла сокращения добычи нефти в рамках венского соглашения в 300 тысяч баррелей в сутки, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.
Также он ответил утвердительно на уточняющий вопрос, исполнила ли РФ на сегодняшний день обязательства по сокращению уровня добычи.
ОПЕК 30 ноября договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия на 300 тысяч. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью его продления.
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