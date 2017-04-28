Саудовская Аравия надеется на продление венского соглашения по нефти

АСТАНА, 28 апр — РИА Новости. Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед Аль-Фалех надеется, что договоренности по снижению добычи нефти будут продлены на второе полугодие.

"Мы знаем, мы уверены, что во втором полугодии спрос на нефть будет выше, чем в первом полугодии, поэтому сохранение обговоренного уровня сокращения добычи согласно объемам первого полугодия и продление на второе полугодие этого года будет признаком того, что баланс рынка наступил. В этом случае это будет такой средний баланс, который наблюдается за последние пять лет между спросом и предложением", — сказал Халед Аль-Фалех по итогам встречи с министром энергетики Казахстана.

"Для нас очень важно, чтобы мы во втором полугодии со всеми странами, с которыми договаривались на первое, соответственно продлили договоренность. Это то, о чем мы будем говорить сегодня и завтра здесь в Казахстане", — добавил он.

"Хотел бы отметить, что в отношении стран ОПЕК выполнение снижения добычи осуществляется более чем на 100%. Со стороны стран, не входящих в ОПЕК, на … 85%, но при этом идет позитивный тренд. Хочу сказать, что в апреле Россия делает очень хороший вклад в снижение этой добычи", — сказал министр.

Он также проинформировал, что планирует встретиться с премьер-министром Казахстана Бакытжаном Сагинтаевым для того, чтобы обсудить данный вопрос. "Нам необходимо обсуждать, что мы будем делать в следующем полугодии. Завтра я встречаюсь с премьер-министром Казахстана и послушаю его (мнение – ред.)", — добавил министр.