Реестр акционеров "Роснефти" для выплаты дивидендов-2016 закроется 3 июля

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Реестр акционеров "Роснефти" для выплаты дивидендов за 2016 год закроется 3 июля 2017 года, сообщается в материалах компании.

Совет директоров "Роснефти" рекомендовал выплатить дивиденды за 2016 год в размере 5,98 рубля на акцию, что составляет 35% чистой прибыли по МСФО. Помимо этого, совет директоров компании принял решение провести годовое собрание акционеров 22 июня в Сочи.

В начале апреля глава "Роснефти" Игорь Сечин сообщил, что менеджмент компании поддержал предложение основного акционера, компании "Роснефтегаз", направить на дивиденды за 2016 год 35% от прибыли. В декабре 2016 года совет директоров "Роснефти" одобрил новую дивидендную политику, предусматривающую выплаты в 35% чистой прибыли по МСФО два раза в год.

Дивиденды "Роснефти" по итогам 2015 года составили 11,75 рубля на акцию, что в 1,43 раза превышает показатель за 2014 год и соответствует 35% чистой прибыли компании по МСФО. Общая сумма дивидендов за 2015 год составила 124,5 миллиарда рублей.

Основным акционером компании является государственный "Роснефтегаз" (50,00000001% акций), 19,75% акций принадлежит компании BP, еще 19,5% — компании QHG Shares Pte. Ltd. (этот пакет в декабре прошлого года купил консорциум Glencore и суверенного фонда Катара за 692 миллиарда рублей). Одна акция принадлежит государству в лице Росимущества, остальные акции находятся в свободном обращении.