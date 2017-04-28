ЦБ назначил временную администрацию в банк "Спурт"

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Банк России с 28 апреля возложил на Агентство по страхованию вкладов (АСВ) функции временной администрации по управлению банком "Спурт" сроком на полгода, сообщил регулятор.

Одновременно Банк России с 28 апреля ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов АКБ "Спурт" сроком на три месяца.

Сообщается, что на период деятельности временной администрации полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления АКБ "Спурт", приостановлены. Первоочередной задачей временной администрации является проведение обследования финансового положения банка.

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