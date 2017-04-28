Центробанк отозвал лицензию у омского банка "Сибэс"

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Банк России с 28 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у омского банка "СИБЭС", сообщается на сайте регулятора.

"Приказом Банка России от 28.04.2017 № ОД-1134 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Банк "СИБЭС" (акционерное общество) Банк "СИБЭС" (АО) (рег. № 208, город Омск) с 28.04.2017", — говорится в сообщении.

По величине активов кредитная организация занимала 352-е место в банковской системе РФ и не оказывала существенного влияния на совокупные показатели банковского сектора Омской области.

"Текущее состояние Банк "СИБЭС" характеризовалось наличием критически повышенных рисков, связанных с рефинансированием задолженности физических лиц и осуществлением "схемных" сделок с приобретенными у микрофинансовых организаций правами требования по потребительским займам", — уточняет Центробанк.