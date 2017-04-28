Резиденты ТОР принесли в бюджет Приморья 350 миллионов рублей налогов

ВЛАДИВОСТОК, 28 апр – РИА Новости. Около 350 миллионов рублей налогов поступило в краевой бюджет Приморья благодаря деятельности резидентов территорий опережающего развития (ТОР), сообщил губернатор региона Владимир Миклушевский.
По его словам, до конца года планируется завершить строительство инфраструктуры в ТОР "Михайловская" и "Надеждинская".
Губернатор отметил, что резидентами Свободного порта Владивосток стали более 160 компаний.
"Общий объем заявленных инвестиций 170 миллиардов рублей… СПВ уже реализует свои первые проекты. Уже почти 4 миллиарда рублей резиденты порта вложили в свои проекты. По оценкам экспертов, к 2025 году от деятельности СПВ мы увеличим ВРП в два раза, объем накопленных инвестиций увеличится в 2,5 раза", — заявил Миклушевский.