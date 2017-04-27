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Экономика

Американские биржи закрылись в плюсе

23:5327.04.2017
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© AP Photo / Kathy Willens
© AP Photo / Kathy Willens

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Американские фондовые индексы в четверг выросли на фоне сильных отчетов корпораций, свидетельствуют данные торгов.

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Официальный курс евро на пятницу вырос на 66,12 копейки

Промышленный индекс DJIA увеличился на 0,07 % — до 20988.97 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,36 %, до 6047.13 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,1 %, до 2389.91 пункта.

Чистая прибыль компании по доставке почтовых отправлений United Parcel Service по итогам первого квартала выросла на 2,4% — до 1,158 миллиарда долларов, или 1,32 доллара на акцию против 1,27 доллара в январе-марте 2016 года. Компания сохраняет прогноз по прибыли на акцию на 2017 год в диапазоне 5,8-6,1 доллара.

Ford Motor снизил прибыль в 1,5 раза, до 1,594 миллиарда долларов, или 0,40 доллара на акцию против 0,61 доллара по итогам января-марта 2016 года.

Dow Chemical отчиталась о росте прибыли в 3,3 раза, до 915 миллионов долларов, или 0,72 доллара на акцию. Прибыль платежной системы PayPal за первый квартал выросла на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 384 миллионов долларов, или 0,32 доллара на акцию.

По данным Минтруда страны, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 22 апреля, выросло на 14 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 257 тысяч. Аналитики ожидали роста на 1 тысячу с первоначального показателя — до 245 тысяч. Показатель недели, завершившейся 15 апреля, был пересмотрен в сторону уменьшения на 1 тысячу — до 243 тысяч.

Кроме того, инвесторы продолжают оценивать неоднозначные новости по налоговому плану новой администрации США. Власти намерены массово снизить налог на прибыль компаний и подоходный налог для физлиц в надежде, что оживление экономической активности приведет к росту налогооблагаемой базы и в результате не скажется на доходах бюджета. Как заявил министр финансов США Стивен Мнучин, налоговая реформа президента США Дональда Трампа предполагает снижение налога на прибыль компаний до 15% с 35%. По его словам, данный налог будет касаться как корпораций, так и малого и среднего бизнеса.

"Инвесторы переживают по поводу подробностей налогового плана, а также обеспокоены переходом от монетарного к фискальному урегулированию", — приводит агентство MarketWatch слова старшего портфельного менеджера U.S. Bank Private Client Reserve Эрика Виганда (Eric Wiegand).

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