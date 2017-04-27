Путин пригласил японские компании и представителей банков на ВЭФ и ПМЭФ

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи в Москве. 27 апреля 2017 года

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи в Москве. 27 апреля 2017 года

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пригласил японские компании и представителей банковского сектора на крупные российские форумы, включая Восточный экономический форум и Петербургский международный экономический форум.

"Ожидаем масштабного представительства японских компаний и банковского сектора на крупнейших экономических форумах России — Петербургском и Восточном. Ценим решение Японии принять участие в международной промышленной выставке в Екатеринбурге "Иннопром-2017" в качестве страны-партнера. Приветствуем активизацию межрегиональных связей", — сказал президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Он заявил, что в рамках визита Абэ в Москву было подписано соглашение о сотрудничестве между Краснодарским краем и префектурой Ямагути.