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Экономика

В Нацбанке заявили, что у российских банков нет будущего на Украине

Сюжет:
Ситуация с "дочками" российских банков на Украине (123)
17:1227.04.2017
(обновлено: 17:14 27.04.2017)
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© Фото : Страница Нацбанка Украины в сети FacebookЗдание Национального банка Украины в КиевеЗдание Национального банка Украины в Киеве
© Фото : Страница Нацбанка Украины в сети Facebook

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости. Заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова заявила, что у российских банков в этой стране нет будущего.

Представители Национального корпуса Львовщины заблокировали отделение Сбербанка во Львове. 25 апреля 2017
© РИА Новости . Стрингер
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На Украине два офиса "дочки" Сбербанка не работают из-за блокады радикалов
Ранее НБУ получил документы от владельца Norvik Banka Григория Гусельникова и бизнесмена Саида Гуцериева на согласование сделки по покупке ими 22,5% и 77,5% акций украинской "дочки" Сбербанка соответственно. У регулятора есть три месяца на рассмотрение документов и согласование сделки. О намерении покинуть рынок заявляли также остальные банки с российским государственным капиталом, работающие на Украине.

"Мы всегда говорили (хотя и россияне меня за это ругают) – и два года назад, и сейчас, что перспектив развития у российских банков здесь нет. Это должно быть понятно всем. Да, найти покупателя на украинские активы сейчас непросто. Но, с другой стороны, мы, как регулятор, считаем, что выход с рынка должен быть цивилизованным. Никого кирпичами закладывать не надо. Пусть у банков будет возможность уйти с рынка спокойно и без паники", — сказала Рожкова в интервью украинскому интернет-изданию "Минфин", которое опубликовано в четверг.

Прохожие у центрального отделения дочернего предприятия Сбербанка России в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
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Задержаны подозреваемые в повреждении банкомата "дочки" Сбербанка в Киеве
По ее словам, уже есть покупатели на Проминвестбанк, ВТБ, БМ Банк и VS Банк, работающие на Украине.

"Есть потенциальные покупатели как на два больших, так и на два маленьких российских банка. Между собой они не пересекаются. Но официальных уведомлений ни от одного из них у нас нет. Возможно, в процессе там что-то поменяется. Российские банки давно и активно ищут того, кто бы их купил, и мы с ними где-то раз в месяц встречаемся и обсуждаем их перспективы. Да, какие-то имена они раскрывают, но это все происходит на уровне "вот, есть такие-то люди, они к нам присматриваются", — сказала Рожкова.

Она также не исключила, что если российским банкам не удастся найти покупателей, то они могут отказаться от лицензий и прекратить свою деятельность на Украине.

Акция протеста радикалов у здания украинского филиала Сбербанка в Харькове. 10 апреля 2017
© РИА Новости . Стрингер
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Эксперт о запрете торговой марки "Сбербанк" на Украине: Киев пошел вразнос
Украина с 23 марта сроком на год ввела санкции против всех пяти работающих на Украине структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("внучка" Сбербанка). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур.

Сбербанк в конце марта объявил о продаже 100% акций своей украинской "дочки" консорциуму инвесторов — латвийскому Norvik Banka и белорусской частной компании, сделка находится на согласовании у властей Украины. Norvik Banka позднее сообщил, что мажоритарным акционером консорциума, который приобретает украинский Сбербанк, является Саид Гуцериев, сын известного российского бизнесмена Михаила Гуцериева. ВЭБ также рассчитывает продать дочерний украинский Проминвестбанк в первом полугодии 2017 года.

Активы российских банков на Украине
Активы российских банков на Украине

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