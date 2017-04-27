Кудрина переизбрали председателем набсовета Московской биржи

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Председатель совета фонда ЦСР, экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин переизбран председателем наблюдательного совета Московской биржи, говорится в сообщении биржи.

Собрание акционеров биржи в пятницу утвердило новый состав наблюдательного совета в количестве 12 директоров, шесть из которых являются независимыми.

В набсовет, в частности, вошли первый заместитель генерального директора РФПИ Анатолий Браверман и зампред наблюдательного совета НКО АО "НРД" Олег Вьюгин в качестве неисполнительного и независимого директоров соответственно. Они заняли места выбывших Юаня Вонга (Банк развития Китая) и Глодека Шон Яна (РФПИ).