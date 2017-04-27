Ряд стран-участников венского соглашения по нефти обсуждают его продление

ПАРИЖ, 27 апр — РИА Новости. Саудовская Аравия и Венесуэла в настоящий момент ведут активный диалог со странами венского соглашения о его возможном продлении, заявил журналистам генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо в кулуарах Международного нефтяного саммита в Париже.

"Как вы уже слышали от (министра энергетики Саудовской Аравии — ред.) Халида аль-Фалиха, идет постепенный процесс достижения консенсуса (по вопросу о возможном продлении сделки о добыче — ред.) Он в настоящий момент занимает лидирующую позицию в усилиях по достижению консенсуса, что требует времени", — сказал Баркиндо.

"Я также осведомлен, что министр нефти Венесуэлы Нельсон Мартинес в настоящий момент осуществляет тур по всем странам, участвующим в соглашении, с целью заручиться поддержкой по данному решению", — добавил генсек ОПЕК.

ОПЕК 30 ноября 2016 года договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия на 300 тысяч. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления.

Министерский комитет по мониторингу выполнения соглашения 26 марта предложил продлить договоренности на полгода, однако окончательное решение будет принято в конце мая в Вене, когда будет понятна ситуация на рынке и собраны позиции всех стран.