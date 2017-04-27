Трамп высоко ценил шансы договориться по НАФТА

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что если США, Мексика и Канада не придут к справедливым условиям нового соглашения по Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА), то договор будет разорван, но добавил, что шансы заключить сделку на новых условиях высоки.

В среду Белый дом сообщил, что в телефонных переговорах с лидерами Канады и Мексики Трамп пообещал, что США пока не будут выходить из НАФТА, и договорился о новых переговорах по соглашению.

"Мне звонили президент Мексики и премьер-министр Канады и просили вновь обсудить условия НАФТА, а не прекращать его действие. Я согласился при условии, что, если мы не достигнем соглашения на справедливых для всех условиях, мы разорвем НАФТА. Отношения хорошие, так что соглашение весьма вероятно!" — написал Трамп в микроблоге в Twitter.

…subject to the fact that if we do not reach a fair deal for all, we will then terminate NAFTA. Relationships are good-deal very possible! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 апреля 2017 г.

Соглашение НАФТА действует с 1994 года, объединяя США, Канаду и Мексику. Трамп говорил ранее о необходимости пересмотра положений документа и возможности выхода из него, если США не получат дополнительной выгоды от его действия. Министр иностранных дел Мексики Луис Видегарай в ответ заявлял, что его страна готова к возможному выходу из НАФТА, если не будет достигнуто соответствующих договоренностей с США и Канадой.