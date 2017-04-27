Ткачев рассказал, когда начнутся зерновые интервенции

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Начало зерновых интервенций в РФ намечено на август этого года, сообщил журналистам глава Минсельхоза Александр Ткачев.

"Зерновые интервенции у нас тоже будут стартовать в августе месяце", — сказал Ткачев, напомнив, что минимальные закупочные цены уже определены.

"Цена на пшеницу 3-го класса — 10,3 тысячи рублей за тонну, 4-го класса — 9 тысячи рублей", — отметил он. Министерство не будет отказываться от проведения интервенций, учитывая, что происходит снижение цен на пшеницу.

По мнению Ткачева, помимо интервенций есть ряд факторов, которые могут повлиять на повышение цены на пшеницу. "Это прежде всего продолжение диалога и снятие всех ограничений (для России) по Турции — политические и экономические вопросы. Второе — это вопрос курса доллара", — пояснил он.

По мнению министра, для адекватного развития сельского хозяйства в РФ необходим курс доллара в 60 рублей и выше.