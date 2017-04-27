Бюджет РФ получит 150 млрд рублей дивидендов госкомпаний за 2016 год

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Правительство РФ рассчитывает получить около 150 миллиардов рублей в бюджет текущего года от дивидендов компаний с госучастием за 2016 год, заявил РИА Новости федеральный чиновник, знакомый с ситуацией.

"Думаю, что в целом может быть собрано около 150 миллиардов рублей дивидендов госкомпаний за 2016 год", — сказал источник.

Минфин ранее внес в правительство РФ проект распоряжения, предусматривающий для госкомпаний выплату дивидендов в размере 50% от прибыли. Исходя из этого уровня рассчитаны доходы федерального бюджета на текущий год, однако окончательное решение по уровню дивидендов госкомпаний пока официально не объявлено.

В начале апреля министр финансов Антон Силуанов говорил, что расходы федерального бюджета РФ на 2017 год могут быть увеличены на сумму дополнительных ненефтегазовых доходов в размере около 200 миллиардов рублей, однако это будет возможно лишь в случае, если госкомпании выплатят дивиденды в размере 50% прибыли.