Монолитные работы в двух башнях ЖК "Достояние" завершат до конца 2017 года

Галс-Девелопмент завершит монолитные работы в Достоянии до конца года

Галс-Девелопмент завершит монолитные работы в Достоянии до конца года

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Компания "Галс-Девелопмент" планирует до конца 2017 года завершить монолитные работы в башнях "Культура" и "Искусство", строящихся в квартале "Достояние" в рамках московской городской программы реконструкции района Кунцево, сообщается в пресс-релизе компании.

В настоящее время "Галс-Девелопмент" приступила к монолитным работам по надземной части жилого квартала "Достояние" — жилого комплекса бизнес-класса в стиле "сталинский ампир". В рамках проекта одновременно ведется строительство трех 22-этажных жилых корпусов на 417 квартир общей площадью 66 тысяч квадратных метров, включая подземное парковочное пространство на 446 машиномест.

Монолитные работы ведутся на уровне первого этажа и будут осуществляться со скоростью три этажа в месяц. Объем инвестиций в проект в 2017 году составит 2,6 миллиарда рублей, сообщили в компании.