Адыгея планирует поставлять сыр в Сербию

МАЙКОП, 27 апр — РИА Новости. Правительство Адыгеи поможет бизнесу наладить поставки адыгейского сыра в Сербию, а также организует обучение сербцев по его производству, сообщает пресс-служба правительства республики.

Врио главы Адыгеи Мурат Кумпилов и чрезвычайный и полномочный посол республики Сербия в России Славенко Терзич на встрече в Майкопе договорились развивать взаимовыгодное сотрудничество, в частности в сельском хозяйстве.

"Одним из возможных экономически выгодных направлений совместной деятельности будет налаживание поставок адыгейского сыра в Сербию и организацию обучения его производству. У нас много общих точек соприкосновения для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества. Мы заинтересованы в этом и будем создавать все условия для выстраивания долговременного стратегического партнерства, для совместной реализации новых перспективных проектов", — цитирует пресс-служба слова Кумпилова.

Обе республики намерены создать совместные производства по выращиванию саженцев плодовых и ягодных культур в Адыгее. Сербия готова поставлять в республику семена овощных культур, посадочный материал земляники садовой, а также поголовье высокопродуктивных сельскохозяйственных животных.

Кроме того, на встрече обсудили вопрос укрепления сотрудничества в образовании — студенческие обмены между вузами и совместные научные проекты. По словам Терзича, Адыгея может быть интересной для Сербии в плане туризма.

"Кавказ в целом сегодня очень интересен и привлекателен для иностранного туриста. И мы будем делать все возможное для налаживания различных контактов — от экономических до образовательных и культурных. Они должны стать своеобразным мостом дружбы между нашими народами", — цитирует пресс-служба слова Терзич.

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