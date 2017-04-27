Ямал в 2016 году увеличил заготовку оленины на 35%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 апр — РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) по итогам прошедшей убойной кампании увеличил заготовку оленины на 35% по сравнению с прошлым сезоном — до 88 тысяч голов, сообщает в четверг правительство ЯНАО.

Забой оленей в ЯНАО традиционно проходит зимой.

"Департаментом агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия ЯНАО подведены итоги убойной кампании 2016-2017. Согласно мероприятиям "дорожной карты" развития северного оленеводства, заготовительные мероприятия в округе были продлены до конца января. В общей сложности сельскохозяйственными предприятиями, общинами и оленеводами-частниками заготовлено 2654 тонны мяса, на убой было сдано 88 тысяч голов оленей. В 2015 году было забито 65 тысяч голов", — говорится в сообщении.

Власти отмечают, что 1294 тонны мяса было заготовлено сельскохозяйственными организациями, что более чем на 200 тонн превышает показатели прошлого года. Существенным увеличением отметился и частный сектор, сдавший на убой 565 тонн мяса и превысивший показатели 2015 года на 40 тонн.

Заготовительные мероприятия велись на шести специализированных комплексах, в работе было задействовано также 10 убойных площадок. На каждом пункте проводился предубойный осмотр животных и ветсанэкспертиза. Более 60% заготовленной оленины реализовано внутри округа, 500 тонн отправлено в Финляндию в рамках долгосрочного контракта с фирмой "Полярика". Объемы экспортных поставок на 100о тонн превысили прошлогодние.

В округе продолжается совершенствование перерабатывающей базы. Уже в этом году должно завершиться строительство убойного комплекса в селе Гыда Тазовского района, готовность объекта составляет 70%. Убойный пункт представляет собой единый современный технологический комплекс производительностью 200 голов в смену. Кроме того, департамент агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия планирует приобрести три убойных комплекса малой мощности, которые позволят увеличить объемы заготовки продукции оленеводства и создать комфортные условия для сельскохозяйственных предприятий и оленеводов, сообщает правительство.