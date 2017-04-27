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Экономика

Болгария хочет иметь возможность чаще пересматривать цены "Газпрома" на газ

11:4227.04.2017
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© РИА Новости . Максим БлиновПерейти в фотобанкЛоготип компании Газпром. Архивное фотоЛоготип компании Газпром. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Болгария хочет иметь возможность пересматривать цены "Газпрома" каждый год, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на заявление временно исполняющего обязанности министра энергетики страны Николая Павлова.

Трубы для строительства Турецкого потока. Архивное фото
© Фото : TurkStream
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"Газпром" предоставляет возможность пересматривать цены каждые два года. Мы хотим иметь такую возможность раз в год, а в первые два года — каждые шесть месяцев", — заявил министр в интервью государственной радиостанции.

Болгария также хочет продлить крайний срок подачи комментариев по предложениям "Газпрома" в рамках антимонопольного дела, который сейчас составляет 7 недель. Павлов отметил, что Болгарии необходимо получить дополнительную информацию от ЕК по некоторым обязательствам "Газпрома" в рамках антимонопольного дела.

Он также добавил, что компании из Венгрии, Словакии и Польши, по предложениям "Газпрома", будут иметь доступ к болгарскому газовому рынку. Болгария также хочет иметь доступ на рынок этих стран.

Вид на город София, Болгария. Архивное фото
© Fotolia / Astrug
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ЕК в августе 2012 года инициировала расследование возможного нарушения "Газпромом" антимонопольного законодательства Евросоюза. В апреле 2015 года Еврокомиссия приняла заявление о возражениях (Statement of Objections) в рамках этого расследования. ЕК выдвинула российскому газовому холдингу официальные обвинения в нарушениях в Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литве, Польше и Словакии. "Газпром" в конце 2016 года направил итоговые предложения по урегулированию антимонопольного дела.

ЕК раскрыла детали предложений "Газпрома" 13 марта. Согласно им, компания соглашается исключить из контрактов запрет на трансграничную перепродажу газа, а также привязать цену для Польши, Болгарии, Эстонии, Латвии и Литвы к бенчмаркам, причем потребители получат право запускать процесс пересмотра цены, если она будет отличаться от бенчмарка. Помимо этого, Венгрия, Польша и Словакия смогут получать газ на пунктах его поступления в страны Балтии и Болгарию, а "Газпром" обещает не требовать компенсации от Болгарии за отказ от "Южного потока".

ЕК намерена проверить реакцию рынка на предложения "Газпрома", и если она будет позитивной, то они будут окончательно утверждены. "Газпром" обязался соблюдать данные обязательства в течение восьми лет. Если же компания их нарушит, то ЕК сможет наложить штраф в размере до 10% от ее общего мирового оборота без необходимости доказывать нарушение антимонопольных правил ЕС.

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