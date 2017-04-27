PGNiG подала жалобу на "Газпром" о нарушении антимонопольного права ЕС

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Польская PGNiG подала жалобу на "Газпром" в Еврокомиссию о нарушении антимонопольного права Евросоюза, говорится в отчете "Газпрома" по МСФО за 2016 год.

"14 марта 2017 года в Европейскую комиссию поступила жалоба, подготовленная польской организацией PGNiG в связи с предполагаемым нарушением ПАО "Газпром" и его дочерней организации ООО "Газпром экспорт" статьи 102 Договора о функционировании ЕС", — говорится в отчете.

Уточняется, что в своем жалобе PGNIG утверждает, что "Газпром" нарушает антимонопольное право ЕС путем "несправедливой ценовой политики в отношении PGNiG", "воспрепятствования трансграничной торговле газом", "контрактного связывания".

В связи с этой жалобой Европейской комиссией было зарегистрировано дело.

"Возбуждение дела не является началом формальной стадии расследования и не означает признания "Газпрома" виновным в нарушении антимонопольного права ЕС. На данный момент невозможно оценить потенциальное негативное воздействие проводимого расследования на деятельность "Газпрома" в Европе и на финансовое положение "Газпрома" в целом", — поясняется в отчете.