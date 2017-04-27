В СПЧ ООН оценили влияние западных санкций на Россию

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Экономика России адаптировалась к санкциям, если они сохранятся, то не будут оказывать драматического воздействия на ситуацию в стране, заявил специальный докладчик Совета ООН по правам человека Идрис Джейзари.

"Вы (Россия) после определенного периода негативного развития событий с точки зрения ВНП, ВВП начинаете выходить из кризиса и приступили в 2017 году к обеспечению позитивного роста экономики", — сказал Джейзари на встрече с председателем комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андреем Клишасом.

"То есть произошла адаптация к ситуации. Мне представляется, что, если санкции останутся, они не будут оказывать драматического воздействия на ситуацию в России", — добавил он.