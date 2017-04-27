Минфин в первый день разместил облигации для населения на 697 млн рублей

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Минфин по итогам первого дня размещения облигация федерального займа для населения разместил ОФЗ-н на 696,807 миллиона рублей и доволен этими результатами, говорится в сообщении на сайте министерства.

Минфин РФ 26 апреля начал продажу ОФЗ для населения, дебютируя с трехлетним выпуском объемом 15 миллиардов рублей. Доходность новых облигаций, по плану министерства, должна быть выше, чем по банковским депозитам и по гособлигациям, которые уже находятся в обращении. Она также будет зависеть от срока владения бумагами — размер купона будет увеличиваться по мере приближения к сроку погашения облигаций. Ранее о возможности вложений в эти бумаги собственных средств заявлял министр финансов Антон Силуанов. Глава Сбербанка Герман Греф облигации уже купил.

Дата погашения бумаг выпуска 53001RMFS — 29 апреля 2020 года, доходность до выплаты вознаграждения банкам-агентам – 9,02% годовых. Комиссия банков-агентов составляет 0,5-1,5% от суммы размещения.

"Минфин России позитивно оценивает результаты первого дня размещения выпуска ОФЗ для физических лиц. По информации банков-агентов, объем заявок, поданных гражданами на покупку ОФЗ-н, заметно превысил фактический объем размещения", — отметили в министерстве.

Причиной этого является то, что не все заявки могли быть исполнены в связи с несоблюдением гражданами всех необходимых формальностей, например, обязанности покупателя обеспечить поступление денежных средств на брокерский счет для покупки облигаций. Таким образом, неисполненные заявки на покупку ОФЗ-н могут быть исполнены позднее в соответствии с положениями договоров, заключенных гражданами с банками-агентами, пояснили в Минфине.

ОФЗ-н реализуются через Сбербанк и "ВТБ 24". Накануне Сбербанк сообщил, что общий объем заявок на ОФЗ для населения в первый день продажи составил 912 миллионов рублей, средний размер заявки составил 900 тысяч рублей. Общий объем заявок на ОФЗ для населения в "ВТБ 24" составил 700 миллионов рублей, банк принял около 500 заявок.