Нефть дешевеет на опасениях инвесторов из-за переизбытка запасов в мире

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Мировые цены на нефть снижаются в четверг на фоне опасений инвесторов по поводу избытка запасов "черного золота" в мире, несмотря на сведения о довольно значительном сокращении этих запасов в США на предыдущей рабочей неделе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.22 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,38% — до 52,21 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,50% — до 49,36 доллара за баррель.

Снижение нефтяных цен является следствием осознания того, что на рынке нефти сохраняется избыток предложения, передает агентство Рейтер. "Ясно, что в мире большое количество запасов нефти, что делает жизнь ОПЕК намного сложнее в преддверии даты (возможной — ред.) пролонгации соглашения о сокращении добычи в июне", — цитирует агентство старшего аналитика рынка OANDA Джеффри Халли (Jeffrey Halley).

ОПЕК на заседании 30 ноября в Вене договорилась о сокращении своей добычи приблизительно на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч баррелей. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью пролонгации.

Сдерживают удешевление этого сырья опубликованные в среду данные минэнерго США. За неделю, завершившуюся 21 апреля, коммерческие запасы нефти в стране снизились на 3,6 миллиона баррелей, или на 0,7%, до 528,7 миллиона баррелей. Аналитики полагали, что эти запасы уменьшились лишь на 1,3 миллиона баррелей, или на 0,24%, до 531 миллиона баррелей.

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