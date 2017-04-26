СФ одобрил разделение банковских лицензий на базовую и универсальную

МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Совфед в среду одобрил закон, который предусматривает разделение банков на банки с универсальной и базовой лицензией в зависимости от размера их собственных средств (капитала).

Документ направлен на совершенствование банковской системы за счет внедрения пропорционального подхода в регулировании и надзоре за кредитными организациями, согласно принимаемым ими рискам.

Для банков с универсальной лицензией устанавливается минимальный размер собственных средств в 1 миллиард рублей, с базовой лицензией — в 300 миллионов рублей. При достижении банком с базовой лицензией размера капитала в 1 миллиард рублей такой банк сможет добровольно ходатайствовать о замене базовой лицензии на универсальную. Предельный размер капитала для банка с базовой лицензией составит 3 миллиарда рублей.

При этом банки с универсальной и базовой лицензией разделяются по перечню допустимых операций. К банкам с универсальной лицензией применяются требования в полном объёме с возможностью выполнения ими всех видов банковских операций. Для банков с базовой лицензией вводятся ограничения по видам банковских операций с одновременным применением к ним упрощенных регулятивных требований со стороны Банка России.

Так, закон запрещает данным банкам открывать корреспондентские счета в иностранных банках, за исключением открытия такого счета для целей участия в иностранной платежной системе. При этом банки, которые приобрели статус базовой лицензии, обязаны расторгнуть договоры корреспондентского счета с иностранным банком в течение года с даты приобретения указанного статуса.

"Реализация упрощенного подхода к регулированию деятельности банков с базовой лицензией должна снизить издержки на соблюдение ими международных стандартов, что повысит их конкурентное преимущество", — подчеркнул зампредседателя бюджетного комитета СФ Николай Журавлев.