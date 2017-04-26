Совфед одобрил переход бюджетников на карты "Мир"

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Сенаторы в среду одобрили закон о поэтапном переходе бюджетников и пенсионеров на платежные карты "Мир".

Документ обязывает банки до 1 июля 2017 года обеспечить прием национальных платежных инструментов, то есть карт "Мир", во всех своих предназначенных для осуществления расчетов с использованием платежных карт устройствах, включая банкоматы.

С этой даты при обращении бюджетников за открытием нового счета, предусматривающего использование платежных карт для получения денежных выплат, банки будут обязаны выдавать карту "Мир".

Работники бюджетной сферы должны быть переведены на карту "Мир" до 1 июля 2018 года. Пенсионеры смогут получить карты "Мир" взамен карт, не являющихся национальными платежными инструментами, которыми они сейчас пользуются, по истечении срока их действия, но не позже 1 июля 2020 года.

Малые предприятия, которые имеют оборот в год 40 миллионов рублей и больше, должны приобрести терминалы, чтобы обеспечить возможность оплаты товаров, работ и услуг с использованием карты "Мир", до 1 октября текущего года.

При этом такое требование не распространяется на субъекты предпринимательской деятельности, выручка у которых не превышает 40 миллионов рублей в год. В местах, где отсутствует доступ к сотовой связи или коллективный доступ в интернет, продавец также освобождается от такой обязанности.

Положения закона



Требования об обязательном переходе на карты "Мир" не будут касаться так называемых "разовых" перечислений: налоговые вычеты по НДФЛ, выплаты в наличной форме, единовременные выплаты и другие.

Закон уточняет критерии отнесения платежных систем к системно и социально значимым, срок уведомления ЦБ операторами платежных систем об увеличении тарифов или о введении новых тарифов сокращается со 120 до 30 календарных дней.

Перечень участников национальной системы платежных карт (НСПК) дополняется иностранными банками, в том числе национальными, а также международными финорганизациями, что должно позволить обеспечить расширение сети приема карт "Мир" и возможность их эмиссии за рубежом. Внешэкономбанк включается в перечень участников НСПК в качестве индивидуального участника.

Документом также уточняется, что доля участия Банка России в операторе НСПК не может быть ниже уровня 50% плюс одна голосующая акция. При этом одно лицо или группа лиц, за исключением ЦБ, не вправе приобретать более 5% акций оператора НСПК (сейчас 10%).