Совфед одобрил закон о Фонде консолидации банковского сектора

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Совфед на заседании в среду одобрил закон о создании Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС), формируемого за счет средств Банка России для финансирования санации банков в рамках мероприятий по предупреждению их банкротства.
Финансовое оздоровление банков, начатое до вступления закона в силу при участии Агентства по страхованию вкладов, продолжится. Однако количество представителей ЦБ в совете директоров АСВ увеличивается с 5 до 7 за счет сокращения представителей правительства с 7 до 5 человек. Устанавливается, что председателем совета директоров АСВ является председатель Банка России, сейчас он избирается советом директоров АСВ по представлению правительства.
Смысл новации
Нововведения позволяют перейти от кредитной схемы к прямому участию регулятора в капитале санируемых банков. Это позволит сократить расходы ЦБ на санацию кредитных организаций и повысить эффективность контроля за такими расходами. Документ также исключает возможность выплаты "золотых парашютов" руководителям банков, подпавшим под санацию.
"В связи с этим существуют риски формирования на банковском рынке квазигосударственных банков, что может негативно сказаться на конкуренции в банковском секторе", — отмечают сенаторы.
Комитет считает, что Банку России при разработке плана участия ЦБ в осуществлении мер по предупреждению банкротства банков целесообразно устанавливать временные ориентиры по выходу из капитала санируемого банка.