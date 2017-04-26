Совфед одобрил закон о Фонде консолидации банковского сектора

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Совфед на заседании в среду одобрил закон о создании Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС), формируемого за счет средств Банка России для финансирования санации банков в рамках мероприятий по предупреждению их банкротства.

Закон предполагает создание фонда из денежных средств ЦБ и управляющей компании, которая будет действовать от имени регулятора, в том числе принимать меры по предупреждению банкротства и урегулированию обязательств санируемых банков, осуществлять инвестиции в их капитал. По завершении санации предполагается продажа банков новому владельцу на проводимом Центробанком открытом аукционе.

Финансовое оздоровление банков, начатое до вступления закона в силу при участии Агентства по страхованию вкладов, продолжится. Однако количество представителей ЦБ в совете директоров АСВ увеличивается с 5 до 7 за счет сокращения представителей правительства с 7 до 5 человек. Устанавливается, что председателем совета директоров АСВ является председатель Банка России, сейчас он избирается советом директоров АСВ по представлению правительства.

Смысл новации

Одновременно с принятием решения о назначении в проблемный банк временной администрации ЦБ сможет вводить мораторий на удовлетворение требований кредиторов. При этом действие моратория будет распространяться на денежные и иные требования к банку. Банк России будет вправе принять решение о продлении срока действия кредитного договора, в соответствии с которым АСВ был предоставлен кредит без обеспечения, на срок до 5 лет.

Нововведения позволяют перейти от кредитной схемы к прямому участию регулятора в капитале санируемых банков. Это позволит сократить расходы ЦБ на санацию кредитных организаций и повысить эффективность контроля за такими расходами. Документ также исключает возможность выплаты "золотых парашютов" руководителям банков, подпавшим под санацию.

Комитет СФ по бюджету в своем заключении обращает внимание на то, что законом не урегулирован вопрос, касающийся временного периода владения Банком России кредитной организацией, прошедшей процедуру финансового оздоровления.

"В связи с этим существуют риски формирования на банковском рынке квазигосударственных банков, что может негативно сказаться на конкуренции в банковском секторе", — отмечают сенаторы.

Комитет считает, что Банку России при разработке плана участия ЦБ в осуществлении мер по предупреждению банкротства банков целесообразно устанавливать временные ориентиры по выходу из капитала санируемого банка.