Министр экономики Японии отметил большой потенциал Курил

ТОКИО, 26 апр — РИА Новости, Иван Захарченко. Япония надеется совместно с Россией умело воспользоваться потенциалом южных Курил для взаимовыгодных проектов хозяйственной деятельности, заявил в интервью РИА Новости японский министр экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко.

Сэко вместе с премьер-министром Японии Синдзо Абэ на этой неделе посетит Россию для конкретизации предложений по экономическому сотрудничеству двух стран.

"Если мы умело воспользуемся потенциалом четырех северных островов, включая их богатые природные ресурсы и географическую среду, и при этом будем прислушиваться к мнению местных жителей, то я думаю, что есть возможность для различных проектов, взаимовыгодных для обеих сторон", — подчеркнул министр, отвечающий за экономическое сотрудничество с Россией.

По его словам, к практическому осуществлению таких проектов предполагается привлечь частный сектор. "В дальнейшем мы будем изучать мнение частных компаний", — сообщил Сэко.

Министр напомнил, что на японо-российском саммите в декабре 2016 года, в рамках которого Японию посетил президент РФ Владимир Путин, в вопросах совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах была достигнута договоренность начать переговоры о работе при "особом режиме" в таких сферах, как рыбная промышленность, морской промысел, туризм, медицина. "В настоящее время для нащупывания перспективных идей обе стороны изучают предложения по проектам, и в дальнейшем обсудят детали, в том числе и о создании необходимой правовой базы", — отметил Сэко.

Министр сообщил, что конкретные предложения рассматриваются в рамках созданного в Японии "Совета по совместной хозяйственной деятельности", в котором Сэко является заместителем председателя.

Как отметил Сэко, на японо-российских переговорах 18 марта между заместителями министров иностранных дел Игорем Моргуловым и Такэо Акибой состоялись откровенные содержательные дискуссии по конкретным предложениям японской и российской сторон о том, какие идеи по совместной хозяйственной деятельности на четырех островах южных Курил на основе договоренностей декабрьского саммита можно обсудить.

В рамках саммита Абэ и Путин договорились проработать вопрос о совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. Сейчас Абэ собирается посетить Россию, чтобы ускорить российско-японское сотрудничество для заключения в конечном итоге мирного договора, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

Передачу Японии островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи Токио выдвигает в качестве условия для заключения с Россией мирного договора. Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними имеет соответствующее международно-правовое оформление и сомнению не подлежит.