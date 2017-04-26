"Аэрофлот" получил предложение продать авиакомпанию "Россия" за рубль

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. "Аэрофлоту" предлагали продать авиакомпанию "Россия" всего за один рубль, сообщил генеральный директор ПАО "Аэрофлот — российские авиалинии" Виталий Савельев в кулуарах форума Skyservice.

"Было одно смешное предложение, которое я не буду комментировать: нам предложили продать ее за рубль, но кроме улыбки и смеха это ничего не вызывает", — сказал он, не ответив на вопрос, от кого поступило это предложение.

"Мы этот вопрос не поднимали, у авиакомпании "Россия" достойное место в группе "Аэрофлот", сейчас "Россия" по итогам первого квартала вышла на второе место после "Аэрофлота" по количеству пассажиров. Почему она была третьей в прошлом году — у нас не пришли машины, которые мы должны были получить", — пояснил он.

"Сейчас машины все пришли, "Россия" полетела, и мы наращиваем пассажиропоток, мы ее не продаем, она нам приносит существенную часть пассажиропотока — 9 миллионов пассажиров в прошлом году, в этом году их больше. Мы не видим сегодня от себя необходимости ее продавать", — заключил Савельев.