Нарышкин рассказал о ведущих позициях России в борьбе с коррупцией

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Россия занимает ведущие позиции в вопросах противодействия коррупции в соответствии с требованиями международных конвенций, не уступая многим развитым зарубежным странам, заявил директор Службы внешней разведки, постоянный член Совбеза РФ Сергей Нарышкин.
"РФ в законодательном освоении требований международных антикоррупционных конвенций занимает ведущие позиции, не уступая многим развитым зарубежным странам. Практически все обязательства, взятые нашей страной в рамках существующих международных стандартов… достаточно успешно реализуются", — сказал он на шестом Евразийском антикоррупционном форуме.
Нарышкин отметил, что некоторые страны. преимущественно англо-саксонского блока, напротив, считают возможным обращать в свою казну средства, полученные от иностранных компаний, в том числе и российских, по соглашению о досудебном исследовании по делам о коррупции.
По его словам, вектор движения капиталов, нажитых коррупционным путем, также преимущественно односторонний — из стран Евразийского региона на Запад.