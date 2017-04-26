Нарышкин рассказал о ведущих позициях России в борьбе с коррупцией

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Россия занимает ведущие позиции в вопросах противодействия коррупции в соответствии с требованиями международных конвенций, не уступая многим развитым зарубежным странам, заявил директор Службы внешней разведки, постоянный член Совбеза РФ Сергей Нарышкин.

По его словам, сегодня взаимодействие между странами в вопросах противодействия коррупции не носит всеобъемлющего характера. В частности, лучшего оставляет желать ситуация с репатриацией доходов, полученных в результате преступлений коррупционной направленности и выведенных за рубеж.

"РФ в законодательном освоении требований международных антикоррупционных конвенций занимает ведущие позиции, не уступая многим развитым зарубежным странам. Практически все обязательства, взятые нашей страной в рамках существующих международных стандартов… достаточно успешно реализуются", — сказал он на шестом Евразийском антикоррупционном форуме.

Нарышкин отметил, что некоторые страны. преимущественно англо-саксонского блока, напротив, считают возможным обращать в свою казну средства, полученные от иностранных компаний, в том числе и российских, по соглашению о досудебном исследовании по делам о коррупции.

"Фактически, устанавливается своеобразная рента за несогласованный доступ на иностранные товарные рынки, которая может исчисляться миллиардами долларов", — сказал Нарышкин.

По его словам, вектор движения капиталов, нажитых коррупционным путем, также преимущественно односторонний — из стран Евразийского региона на Запад.