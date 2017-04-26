Каждый шестой патент в России приходится на столичного предпринимателя

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Московские предприниматели приобрели более 55 тысяч патентов на 2016 год. Это почти на 21 тысячу, или 60 процентов, больше, чем на 2015 год, сообщает сайт mos.ru со ссылкой на руководителя Департамента экономической политики и развития города Владимир Ефимов.

Бизнесмены заплатили 3,5 миллиарда рублей, что на 1,2 миллиарда, или 55 процентов, больше, чем годом ранее. Такой рост наблюдается впервые с момента запуска патентной системы налогообложения в 2013 году. В целом по России в 2016 году было приобретено около 320 тысяч патентов, а каждый шестой из них приходится на долю Москвы.

Владимир Ефимов отметил социальную роль бизнеса "на патенте". "Средства, поступающие в бюджет города от применения этого режима налогообложения, направляются в управы соответствующих районов Москвы на благоустройство районных территорий и создание условий для маломобильных групп населения", — подчеркнул он.

Бизнесменам, работающим по патентной системе, не нужно заполнять налоговую декларацию и подавать ее в налоговую службу, а также использовать кассовую технику. Помимо этого, предприниматели не платят НДС, НДФЛ по виду деятельности патента и освобождены от уплаты торгового сбора и налога на имущество, которое используется во время работы.