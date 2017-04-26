Япония и Россия направят на Курилы группу для изучения перспектив проектов

ТОКИО, 26 апр — РИА Новости. Россия и Япония направят в мае на южные Курилы общую группу, сформированную из правительственных чиновников и представителей бизнеса для изучения на месте перспектив совместной деятельности, сообщила телекомпания NHK.
Как сообщает телекомпания, договоренность о направлении совместной группы и начале работ по изучению перспектив совместной деятельности на месте может быть достигнута завтра во время встречи на высшем уровне между главами государств России и Японии Владимиров Путиным и Синдзо Абэ в Москве.
Кроме того, отмечается, что в ходе визита Синдзо Абэ в Россию планируется подписать около 30 документов о сотрудничестве в области энергетики, медицины, гуманитарного обмена.
Япония рассчитывает, что начало совместной деятельности на южных Курилах, о возможности которой была достигнута договоренность во время визита российского президента Владимира Путина в Японию в декабре прошлого года, позволит сблизить позиции стран в отношении четырех островов и продвинуть переговоры о подписании мирного договора.
Передачу Японии островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи Токио выдвигает в качестве условия для заключения с Россией мирного договора. Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними имеет соответствующее международно-правовое оформление и сомнению не подлежит.