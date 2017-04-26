Япония и Россия направят на Курилы группу для изучения перспектив проектов

ТОКИО, 26 апр — РИА Новости. Россия и Япония направят в мае на южные Курилы общую группу, сформированную из правительственных чиновников и представителей бизнеса для изучения на месте перспектив совместной деятельности, сообщила телекомпания NHK.

По данным телекомпании, бизнесменам и представителям министерств предстоит выяснить перспективы для осуществления и конкретизации совместных проектов в области охраны окружающей среды, рыболовства, туризма и медицинского обслуживания.

Как сообщает телекомпания, договоренность о направлении совместной группы и начале работ по изучению перспектив совместной деятельности на месте может быть достигнута завтра во время встречи на высшем уровне между главами государств России и Японии Владимиров Путиным и Синдзо Абэ в Москве.

Также, по данным телекомпании, на встрече будет затронут вопрос о свободном посещении бывшими жителями островов могил предков и о возможности открытия для этого чартерного воздушного сообщения.

Кроме того, отмечается, что в ходе визита Синдзо Абэ в Россию планируется подписать около 30 документов о сотрудничестве в области энергетики, медицины, гуманитарного обмена.

Япония рассчитывает, что начало совместной деятельности на южных Курилах, о возможности которой была достигнута договоренность во время визита российского президента Владимира Путина в Японию в декабре прошлого года, позволит сблизить позиции стран в отношении четырех островов и продвинуть переговоры о подписании мирного договора.

Ранее во вторник пресс-служба президента РФ сообщила, что Путин обсудит с Абэ во время его визита в Россию 27 апреля ход реализации ранее достигнутых договоренностей и перспективы развития российско-японского сотрудничества. Планируется обсуждение состояния и перспектив развития российско-японского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. Ожидается, что Путин и Абэ обменяются мнениями по ряду актуальных международных и региональных проблем.

Передачу Японии островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи Токио выдвигает в качестве условия для заключения с Россией мирного договора. Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними имеет соответствующее международно-правовое оформление и сомнению не подлежит.