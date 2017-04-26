Посол: российские компании не вывозят персонал из Венесуэлы

МЕХИКО, 26 апр – РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Российские компании, работающие в Венесуэле, не вывозят свой персонал из страны на фоне обострения внутриполитической ситуации, сообщил РИА Новости посол России в Каракасе Владимир Заемский.

Ранее агентство Рейтер сообщило, что международные нефтяные компании сокращают и так небольшое количество своих иностранных сотрудников в Венесуэле на фоне массовых акций протеста в стране. В частности, к таким компаниям агентство отнесло Statoil и Repsol.

"Нет, наши компании не увозят ни сотрудников, ни членов их семей, да и на самом деле ситуация (в стране) выглядит не так, как ее изображают в интернете", — сказал Заемский. В Венесуэле активно работает российская "Роснефть", имеющая несколько совместных проектов с венесуэльской PDVSA, а также ряд других российских компаний.

С 4 апреля в Венесуэле идут массовые акции протеста после решения Верховного суда, серьезно ограничившего власть оппозиционной национальной ассамблеи. Решение впоследствии было отменено, однако сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. По последним данным, в результате акций погибли 26 человек.