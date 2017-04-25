Рубль нейтрально отреагировал на высказывания Путина о курсе нацвалюты

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Курс рубля видимым образом не отреагировал на высказывания президента РФ Владимира Путина относительно возможностей воздействия на курс национальной валюты, и продолжил снижаться вслед за падающей нефтью.

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.46 мск вторника рос на 33 копейку, до 56,18 рубля, евро — на 63 копейки, до 61,39 рубля, следует из данных Московской биржи.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent дешевел при этом на 0,33% — до 51,96 доллара за баррель.

Ранее во вторник на встрече с представителями деловых кругов Ярославской области Путин заявил, что российские власти ищут варианты рыночных мер влияния на курс рубля, который в последнее время укрепился.

"Мы понимаем, что это одна из ключевых проблем. Поверьте мне, занимаемся этим практически, скажу без всякого преувеличения, в ежедневном режиме", — отметил он, уточнив при этом, что власти не собираются отказываться от плавающего курса рубля.

"Важна стабильность национальной валюты. В условиях плавающего курса, а от него мы отказываться не собираемся, — хочу, чтобы было понятно, потому что у нас слишком много рисков, и если мы пойдем назад и будем пытаться регулировать курс нерыночными способами… насколько ЦБ и правительству удастся обеспечить эту стабильность, мы посмотрим", — подчеркнул президент.