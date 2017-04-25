Путин обсудит с правительством импортозамещение в промышленности и АПК

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 26 апреля на очередном совещании с членами правительства обсудит вопросы импортозамещения в промышленности и сельском хозяйстве, сообщила пресс-служба главы государства.

"Владимир Путин проведет очередное совещание с членами правительства РФ. Основной темой встречи станут вопросы импортозамещения в промышленности и сельском хозяйстве. Также будет рассмотрен ряд актуальных текущих тем", — говорится в сообщении.