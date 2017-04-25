Врио калининградского губернатора ввел мораторий на застройку Светлогорска

КАЛИНИНГРАД, 25 апр — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Антон Алиханов ввел мораторий на застройку исторического центра и прибрежной полосы курорта федерального значения города Светлогорска, расположенного на берегу Балтийского моря, сообщила пресс-служба регионального правительства.
Такое решение врио губернатора принял после презентации концепции застройки прибрежной полосы, в которой участвовали представители регионального кабмина, администрации Светлогорска, архитекторы и жители.
По задумке архитекторов, на променаде планируется построить комплекс зданий коммерческого назначения не выше четырех этажей: это могут быть гостиницы, рестораны, кафе, магазины и развлекательные учреждения. Алиханов отметил, что в прибрежной зоне не будет возводиться многоквартирное жилье.
"Мне, как и жителям Светлогорска, не хотелось бы, чтобы на первой линии были построены апарт-отели, которые будут завуалированным жильем на берегу моря. Этого точно допустить нельзя", — сказал Алиханов.
Ожидается, что основным принципом при проектировании зданий в историческом центре Светлогорска должно стать доминирование зеленых насаждений над архитектурными формами. Для этого предлагается ограничить длину зданий тридцатью метрами, между объектами должно быть расстояние не менее 20-30 метров. Предлагается ввести регламент проведения конкурса на каждое здание в историческом центре — не менее трех вариантов с утверждением проекта на областном градостроительном совете. Это позволит получить максимально разнообразную архитектуру, снизит риски строительства случайных объектов.
По поручению Алиханова, концепция застройки курорта будет размещена на сайте администрации Светлогорска, где с ней смогут ознакомиться все желающие и внести свои предложения.
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