Врио калининградского губернатора ввел мораторий на застройку Светлогорска

КАЛИНИНГРАД, 25 апр — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Антон Алиханов ввел мораторий на застройку исторического центра и прибрежной полосы курорта федерального значения города Светлогорска, расположенного на берегу Балтийского моря, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Я наложил запрет на выдачу разрешений на строительство в историческом центре города на два месяца. За это время правительство области разработает специальные правила землепользования и застройки, в которых будут прописаны ограничения на строительство многоквартирного жилья, принятие особого строгого регламента по застройке Светлогорска и решения вопросов по возведению объектов на первой линии", — сказал Алиханов.

Такое решение врио губернатора принял после презентации концепции застройки прибрежной полосы, в которой участвовали представители регионального кабмина, администрации Светлогорска, архитекторы и жители.

По задумке архитекторов, на променаде планируется построить комплекс зданий коммерческого назначения не выше четырех этажей: это могут быть гостиницы, рестораны, кафе, магазины и развлекательные учреждения. Алиханов отметил, что в прибрежной зоне не будет возводиться многоквартирное жилье.

"Мне, как и жителям Светлогорска, не хотелось бы, чтобы на первой линии были построены апарт-отели, которые будут завуалированным жильем на берегу моря. Этого точно допустить нельзя", — сказал Алиханов.

Ожидается, что основным принципом при проектировании зданий в историческом центре Светлогорска должно стать доминирование зеленых насаждений над архитектурными формами. Для этого предлагается ограничить длину зданий тридцатью метрами, между объектами должно быть расстояние не менее 20-30 метров. Предлагается ввести регламент проведения конкурса на каждое здание в историческом центре — не менее трех вариантов с утверждением проекта на областном градостроительном совете. Это позволит получить максимально разнообразную архитектуру, снизит риски строительства случайных объектов.

По поручению Алиханова, концепция застройки курорта будет размещена на сайте администрации Светлогорска, где с ней смогут ознакомиться все желающие и внести свои предложения.

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