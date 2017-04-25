Россия и Катар довольны итогами соглашения по сокращению добычи нефти

ДОХА, 25 апр — РИА Новости. РФ и Катар довольны результатами реализации соглашения по сокращению добычи нефти, сообщил журналистам министр энергетики Катара Мухаммед ас-Сада по итогам встречи с министром энергетики РФ Александром Новаком.

"Мы довольны результатом реализации соглашения", — сказал ас-Сада, отвечая на вопрос, обсуждалась ли на встрече ситуация на мировом рынке нефти и реализация соглашения о сокращении добычи нефти странами ОПЕК и не входящими в организацию.

ОПЕК на заседании 30 ноября в Вене договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч баррелей. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью пролонгации.

Ранее Новак сообщал, что РФ к 21 апреля уже сократила добычу нефти на 250 тысяч баррелей в сутки по отношению к уровню добычи в октябре. Он также добавил, что к концу апреля РФ должна выйти на целевой показатель в 300 тысяч баррелей.