СМИ узнали о возможном запуске платежной системы "Мир" за рубежом

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Национальная система платежных карт (НСПК) и Mastercard ведут переговоры о выпуске кобейджинговых карт "Мир"-Mastercard, при таком партнерстве карта внутри страны работает как "Мир", а за рубежом – как карта международной платежной системы, пишет во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на банкиров.
Как сообщил изданию член правления "ВТБ 24" Вениамин Полянцев, спрос на кобейджинговые карты "Мир" будет выше, чем на карты с одним платежным приложением. Их обслуживание не должно быть для клиента дороже, чем карта с одним платежным приложением, отметил вице-президент ВТБ Иван Пятков.
Бинбанк, если будет возможность, предпочтет выпуск карт "Мир"-Mastercard, поскольку это будет удобнее клиентам, заявил газете его представитель. Розничный бизнес банка ВТБ не выпускает кобейджинговые карты "Мир"-Maestro и рассматривает возможность выдачи карты "Мир"-Mastercard, отметил Пятков.
Аналогичные переговоры НСПК и ЦБ с конца прошлого года ведут с Visa. Представитель Visa сообщил изданию, что система "находится в активном и продуктивном диалоге с ЦБ и НСПК по ряду вопросов, касающихся развития электронных платежей в России, включая вопрос о создании кобейджинговой карты". Если НСПК не договорится ни с Mastercard, ни с Visa, то банки смогут продолжить выпуск карт "Мир" помимо Maestro с японской JCB (первые карты уже выпущены), American Express и Union Pay – соглашения с ними подписаны, но карт еще нет.