СМИ узнали о возможном запуске платежной системы "Мир" за рубежом

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Национальная система платежных карт (НСПК) и Mastercard ведут переговоры о выпуске кобейджинговых карт "Мир"-Mastercard, при таком партнерстве карта внутри страны работает как "Мир", а за рубежом – как карта международной платежной системы, пишет во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на банкиров.

Речь идет примерно о 40 миллионах карт: с 1 июля банки должны будут выдавать карты "Мир" всем, кто получает выплаты из бюджета (зарплаты и пенсии). В случае успеха это будет второе соглашение НСПК и Mastercard: Перове соглашение о выпуске карт "Мир"-Maestro было подписано в июне 2015 года, еще до выпуска "Мира", но возможности таких карт, в частности сеть приема, намного меньше.

Как сообщил изданию член правления "ВТБ 24" Вениамин Полянцев, спрос на кобейджинговые карты "Мир" будет выше, чем на карты с одним платежным приложением. Их обслуживание не должно быть для клиента дороже, чем карта с одним платежным приложением, отметил вице-президент ВТБ Иван Пятков.

Бинбанк, если будет возможность, предпочтет выпуск карт "Мир"-Mastercard, поскольку это будет удобнее клиентам, заявил газете его представитель. Розничный бизнес банка ВТБ не выпускает кобейджинговые карты "Мир"-Maestro и рассматривает возможность выдачи карты "Мир"-Mastercard, отметил Пятков.

НСПК тоже предпочла бы партнерство с Mastercard, считает один из банкиров. Mastercard рискует сократить долю на российском рынке, поэтому она может согласиться на новый проект с "Миром", считает собеседник газеты.

Аналогичные переговоры НСПК и ЦБ с конца прошлого года ведут с Visa. Представитель Visa сообщил изданию, что система "находится в активном и продуктивном диалоге с ЦБ и НСПК по ряду вопросов, касающихся развития электронных платежей в России, включая вопрос о создании кобейджинговой карты". Если НСПК не договорится ни с Mastercard, ни с Visa, то банки смогут продолжить выпуск карт "Мир" помимо Maestro с японской JCB (первые карты уже выпущены), American Express и Union Pay – соглашения с ними подписаны, но карт еще нет.