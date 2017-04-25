Трутнев сообщил критерии определения освоения "дальневосточных гектаров"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 апр — РИА Новости. Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что, предварительно, критериями для определения освоения "дальневосточного гектара" будут наличие строительства, обработанность участка и финансовые расходы.

Об этом он заявил в ходе встречи с камчатскими обладателями дальневосточных гектаров.

"Чтобы, с одной стороны, мы были уверены в том, что действительно земля используется, с другой стороны, снять с вас лишние риски, вот в том проекте, который мы обсуждали буквально несколько дней назад в Москве, определены такие условия: первое — это строительство, любое причем строительство: жилищное или для туризма что-то строите, для производства, неважно — или построен объект или объект незавершенного строительства, если кто-то не успеет, с объемом реализации не менее 50%", — сообщил Трутнев.

По его словам, второе условие — использование участка для сельхозпроизводства: не менее 50% земли должно быть обработано.

"И все остальные виды деятельности мы объединяли, так сказать, по финансовому принципу — по доходам или по расходам. Хотим предложить, чтобы расходы были за период не менее 50 тысяч рублей, весь период освоения. Ну и это, если по тому, что затратили, а если по тому, что вы уже получаете прибыль какую-то с участка, то где-то тоже колеблемся в интервале от 30 до 50 тысяч рублей за последний год", — сказал Трутнев.

Участники встречи поддержали предложение, отметив необходимость контроля за использованием земельных участков.

Первого февраля стартовал третий этап реализации закона о "дальневосточном гектаре", по которому любой россиянин может стать обладателем участка земли на Дальнем Востоке. Согласно закону, вступившему в силу 1 июня 2016 года, россияне смогут один раз безвозмездно получить гектар земли в ДФО. Участок предоставляется на 5 лет, он должен быть свободен от прав третьих лиц и находиться в свободном обороте. Через 5 лет при условии освоения земли ее можно будет арендовать или получить в собственность.