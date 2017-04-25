Власти уточнили порядок установления единых тарифов на тепловую энергию

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которое уточняет порядок первоначального установления единых тарифов на тепловую энергию, документ опубликован на сайте кабмина.

"Уточняется порядок первоначального установления единых тарифов на тепловую энергию. Корректируются порядок учёта в необходимой валовой выручке единой теплоснабжающей организации расходов на сбыт тепловой энергии, степени исполнения обязательств по инвестиционной программе ресурсоснабжающей организации, критерии обращения регулируемой организации по вопросу корректировки параметров долгосрочного тарифного регулирования", — говорится в справке к документу.

Подчеркивается, что подписанный документ позволит обеспечить прозрачность строительства сетей теплоснабжения, а также будет стимулировать конкуренцию в строительной отрасли.