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Экономика

"Развелись, но замки не врезали": Россию захлестнул поток санкционной еды

19:5324.04.2017
(обновлено: 20:06 24.04.2017)
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© Fotolia / Gina SandersПродуктовая корзинаПродуктовая корзина
© Fotolia / Gina Sanders

Поток завозимых в Россию санкционных продуктов не иссякает, более того, их поставки заметно растут. В 2016 году объем выявленной Роспотребнадзором санкционной продукции вырос по сравнению с прошлым годом в 2,5 раза, сообщили в ведомстве 24 апреля.

Если в 2015 году с реализации сняли 49 тонн запрещенных к ввозу продуктов, то в прошлом году – 124 тонны. В основном это фрукты, овощи, "молочка" и мясная продукция.

Резкий рост объемов поставок эксперты объясняют тем, что за два с лишним года, что действует эмбарго, контрабандисты адаптировались к ситуации и вышли на "проектную мощность". Тем более что технические возможности это позволяют.

Продажа белорусской продукции. Архивное фото
© РИА Новости . Артем Житенев
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Россияне не одобряют ввоз санкционных продуктов под видом белорусских

Белорусы кормят

Белоруссия — основной поставщик в Россию санкционных продуктов.  Именно на ее территории польские овощи и фрукты становятся по документам местными. Еще в январе Россельхознадзор заявил: после того, как Россия ввела эмбарго, объемы экспорта нехарактерной для Белоруссии продукции существенно возросли.

По данным "Аргус-фито", в 2016 году Белоруссия поставила в Россию около 1 млн тонн плодоовощной продукции, из них 40%  - производства третьих странах.

А в начале апреля глава Минсельхоза Александр Ткачев заявил: республика —  "крупнейшая перевалочная база для санкционной продукции".

© AFP 2017 / Olga MaltsevaПрилавок магазина
© AFP 2017 / Olga Maltseva
Прилавок магазина

Таможенники держат руку на пульсе.

"За период с 27 ноября 2015 года по 14 апреля 2017 года мобильными группами остановлено 125 877  и выявлено 1582 транспортных средств, перевозивших 20,3 тыс. тонн товаров, в отношении которых установлены запреты и ограничения", — сообщили в Федеральной таможенной службе России.

Дмитрий Медведев. Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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Медведев: не будем разочаровывать партнеров с Запада и сохраним продэмбарго
Тем не менее, чтобы доставить "запрещенку" в Россию, контрабандисты идут на различные ухищрения.

Реэкспорт и транзит

Это и прямая контрабанда через Белоруссию и Казахстан, и реэкспорт – когда на товар из стран, попавших под санкции, просто переклеивают этикетки. А далее под видом белорусского или, например,  швейцарского, он попадает в Россию. Другой способ – товар ввозят под видом другого, заменяя коды в таможенных декларациях, например, на стройматериалы. Везут санкционку и через Крым, в частности, из Украины.

Бывает так, что транзитный товар,  который едет через Россию в Казахстан, до пункта назначения  так и не доходит, и в итоге "теряется" в России.

Можно ввозить и через Прибалтику. Ее контролируют жестче, чем Белоруссию, но Латвия и Литва – вполне подходящие каналы. Как впрочем, и Калининград  - самый западный регион России как приграничная территория имеет право ввозить для себя очень много товаров из санкционного списка. С дальнейшем их перемещением по России проблем не возникает – документы на машину уже калининградские, а не польские.

© РИА Новости . Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкРабота таможенного поста "Багратионовский" в Калининградской области
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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Работа таможенного поста "Багратионовский" в Калининградской области

Система стабилизировалась

"Волосы дыбом встают, стричь удобно", — так описал ситуацию в области санкционной продукции Дмитрий Журавлёв, генеральный директор Института региональных проблем.  

Он указывает, что когда Россия вводила контрсанкции,  контрабандисты не были к этому готовы. Но потом стало понятно: на этом можно заработать.

"Раз ввозить нельзя, значит стоит дороже, и мы это продаем. Поэтому система контрабанды стабилизируется, подстраивается под рынок, и находит механизмы, а найти их несложно", — отмечает эксперт.

Белорусский картофель. Архивное фото
© РИА Новости . Петрухин
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Россельхознадзор сообщил, что Белоруссия в разы увеличила поставки овощей

По-соседски

"Восстановить советскую систему пограничного контроля – с той же Украиной и Белоруссией – очень дорого, по объему затрат это задача стратегического масштаба, куда более мощная, чем продовольственное эмбарго", — указывает Журавлев.

Он напоминает, что Россия отделилась от соседей, но при этом до конца не "развелась", даже с Прибалтикой.

"Это как семья, живущая в одной квартире – развелись, но живут вместе, и замки никто не врезал", — поясняет он.

Управляющий партнер  консалтинговой группы "АИП" указывает и на негативное влияние экономической ситуации.

"Хотя кризисные явления отходят на второй план, многие предприниматели испытывают большие финансовые проблемы, в частности, с оборотными средствами. Это стимулирует их на поиск источников дополнительных выгод, в том числе от применения серых схем", —  говорит Елин.

© РИА Новости . Филип КлимашевскийПерейти в фотобанкМарш сотен польских фермеров как протест против запрета России на ввоз польских овощей и фруктов
© РИА Новости . Филип Климашевский
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Марш сотен польских фермеров как протест против запрета России на ввоз польских овощей и фруктов

Не стопроцентный, но эффект

По мнению наблюдателей, рынок санкционной продукции, скорее всего, ждет насыщение, и лишь тогда объемы поставок упадут. Пока спрос есть — они будут расти.

Уборка пшеницы в Омской области. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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Spiegel: сельское хозяйство принесло России больше денег, чем оружие

"Санкционные продукты стоят недешево, спрос есть, значит на их покупку есть возможности.  Через интернет сейчас в Москве можно купить любой санкционный продукт",  - отмечает Журавлев.

Так есть ли толк ограничительных мер? Наблюдатели уверяют, что они все-равно дают свой эффект. Во-первых, ограничитель создает искусственное повышение цены "санкционки", а у нас появляется конкурентное преимущество в виде дешевизны продуктов внутренних производителей. Эксперты указывают, что на Западе  перепроизводство продовольствия, и в открытом бою мы проиграем: очень многие вещи они готовы дать почти даром.

© РИА Новости . Е. ТерлецкийПерейти в фотобанкУрожай овощей
© РИА Новости . Е. Терлецкий
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Урожай овощей

Сельскохозяйственный бум

Между тем, российскому АПК западные санкции дали мощный положительный заряд, подстегнув развитие местных компаний. С тех пор как Россия в ответ на европейские санкции запретила импорт ряда продуктов и взяла курс на импортозамещение сельское хозяйство активно растет. Если в 2013 году Россия  импортировала 38% сельхозтоваров, то в 2016 году – уже 22%.

Влиятельная британская деловая газета Financial Times недавно признала: Россия переживает сельскохозяйственный бум, что открывает массу возможностей для инвесторов.

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