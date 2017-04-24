Киргизия рассчитывает на разовое списание Россией долга в $240 миллионов

БИШКЕК, 24 апр — РИА Новости. Киргизия рассчитывает на единовременное списание оставшейся задолженности перед РФ в размере 240 миллионов долларов, прорабатывает соответствующую договоренность с российской стороной, сообщил Sputnik Кыргызстан начальник управления государственного долга министерства финансов республики Бакыт Сыдыков.
Из этих 300 миллионов, как отметил Сыдыков, за прошедшие два года было списано 60 миллионов, в результате чего размер задолженности сократился до 240 миллионов долларов.
"Стороны решили пересмотреть механизм погашения долга: вместо ежегодного списания отрабатывается договоренность о единовременном. Таким образом, ожидается, что вся задолженность будет равна нулю", — заявил начальник управления киргизского Минфина.
При этом он уточнил, что пока нельзя сказать о приблизительных сроках, когда может быть подписано соглашение и аннулирован долг.
Общий объем внешнего госдолга Киргизии на конец февраля 2017 года составлял 3,8 миллиарда долларов.