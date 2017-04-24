Киргизия рассчитывает на разовое списание Россией долга в $240 миллионов

БИШКЕК, 24 апр — РИА Новости. Киргизия рассчитывает на единовременное списание оставшейся задолженности перед РФ в размере 240 миллионов долларов, прорабатывает соответствующую договоренность с российской стороной, сообщил Sputnik Кыргызстан начальник управления государственного долга министерства финансов республики Бакыт Сыдыков.

Москва и Бишкек в 2012 году подписали межправительственное соглашение об урегулировании задолженности на общую сумму порядка 500 миллионов долларов. Документ предусматривал полное списание одной части долга — на 188,9 миллиона долларов — в день вступления соглашения в силу и растянутое на десять лет, начиная с марта 2016 года, списание второй части долга — на 300 миллионов долларов.

Из этих 300 миллионов, как отметил Сыдыков, за прошедшие два года было списано 60 миллионов, в результате чего размер задолженности сократился до 240 миллионов долларов.

"Стороны решили пересмотреть механизм погашения долга: вместо ежегодного списания отрабатывается договоренность о единовременном. Таким образом, ожидается, что вся задолженность будет равна нулю", — заявил начальник управления киргизского Минфина.

При этом он уточнил, что пока нельзя сказать о приблизительных сроках, когда может быть подписано соглашение и аннулирован долг.

Общий объем внешнего госдолга Киргизии на конец февраля 2017 года составлял 3,8 миллиарда долларов.